Gruppi di cammino, la via la sessione autunnale

Riprendono le camminate di gruppo e l’appuntamento è per il 5 ottobre. Tutti i giovedì mattina sarà possibile partecipare al percorso, guidati dal trainer Stefano Benini. La partecipazione è libera e gratuita e il ritrovo è al Parco del Cioss. Come per la sessione estiva dei Gruppi di Cammino, anche quella autunnale è organizzata dall’amministrazione comunale.

Informazioni 0332/970195 e protocollo@comune.besozzo.va.it.