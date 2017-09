Gruppo di ciclisti travolto da un’auto

ciclisti somma lombardo

Un gruppo di ciclisti della domenica è stato coinvolto in un incidente a Jerago con Orago (foto di repertorio). Fortunatamente nessuno si è fatto male in modo serio ma la paura è stata tanta. Undici gli sportivi coinvolti a seguito di un investimento da parte di un’auto, probabilmente in fase di sorpasso.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 in via Cavour e sul posto si sono portati un’ambulanza, un’automedica e una gazzella dei carabinieri.