Guardia di Finanza, cambio della guardia al vertice della compagnia di Busto Arsizio

guardia di finanza

Il Tenente Colonnello Alessandro Luchini è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Busto Arsizio.

L’Ufficiale originario di Milano si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1992, laureato in Giurisprudenza nonché in Scienza della Sicurezza Economica-Finanziaria. E’ coniugato con 4 figli.

Il Tenente Colonnello Alessandro Luchini al termine del ciclo di studi presso l’Accademia del Corpo è stato assegnato, quale Comandante, alla Tenenza di Vallo della Lucania (SA), in seguito ha comandato il Nucleo di Polizia Tributaria di Piacenza, la Compagnia di Chiari (BS). Con il grado di Maggiore e Tenente Colonnello è stato dapprima Comandante del Gruppo di Como–Ponte Chiasso e successivamente del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino da dove proviene.

Il Capitano Stefania Quarta, dopo 5 anni di intenso lavoro che ha portato al conseguimento di lusinghieri e importanti risultati di servizio nella lotta al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica, ed al contrasto alla criminalità economica e finanziaria, lascia il testimone al collega, ed andrà ora a ricoprire un incarico presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano.

rima della sua partenza il Capitano Stefania Quarta ha inteso rilasciare un sentito ringraziamento alla locale Autorità Giudiziaria e a tutte le autorità civili e militari per la costante e proficua collaborazione. In ultimo ha voluto estendere un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno e professionalità dimostrata da tutti i militari in servizio presso il Gruppo di Busto Arsizio, che hanno permesso di conseguire i risultati raggiunti negli ultimi cinque anni.