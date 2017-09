Guasto sulla Laveno-Milano

trenord pendolari treno

Parte con guasto e disagi questa settimana sui treni dei pendolari varesini. Sul sito di Trenord dedicato alla circolazione in tempo reale, infatti, si segnala questa mattina, 11 settembre, un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Besozzo e Ternate Varano Borghi.

– Il treno 24207 (LAVENO MOMBELLO 06:42 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:57) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto agli impianti.

– Il treno 13 (MILANO CADORNA 06:39 – LAVENO MOMBELLO FN 08:23) oggi non sarà effettuato per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Problemi anche sulla Varese-Treviglio:

– Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 – NOVARA 09:12) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:27 per un inconveniente tecnico.

– Il treno 10604 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 – NOVARA 08:12) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 07:27, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

Si segnalano ritardi per guasto anche sulla Como-Soronno-Milano

– Il treno 126 (COMO NORD LAGO 08:16 – MILANO CADORNA 09:17) oggi partirà dalla stazione di COMO NORD CAMERLATA alle ore 08:25.

I viaggiatori da COMO NORD LAGO possono prendere il treno 1128 (COMO NORD LAGO 08:35 – MILANO CADORNA 09:30).

– Il treno 2113 (MILANO CADORNA 06:43 – COMO NORD LAGO 07:55) viaggia con 14 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno.

Termina il viaggio a COMO CAMERLATA.