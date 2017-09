Guzzetti, la vicinanza del mondo politico

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Il presidente del consiglio Regionale Raffaele Cattaneo affida a facebook il suo commento: «Solidarietà e vicinanza all’amico Lorenzo Guzzetti vittima di una aggressione. Un abbraccio e un augurio per una veloce ripresa. Episodi di questo tipo non devono mai accadere».

Il mondo politico si schiera affianco al sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti dopo l’aggressione subita nella giornata di ieri dal sindaco di Uboldo per questioni viabilistiche.

Leggi anche Uboldo - Tamponato e preso a pugni il sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti

Il sindaco di Malnate e Segretario Provinciale del Pd Samuele Astuti scrive sull’aggressione: «Desidero esprimere a titolo personale e a nome dell’intera comunità del Partito Democratico solidarietà e vicinanza a Lorenzo Guzzetti, un collega appassionato del suo lavoro e sempre al servizio della sua comunità. E’ importante che al più presto venga fatta luce su quanto accaduto. I miei migliori auguri di pronta guarigione e di ripresa immediata di ogni attività».

Anche Uboldo Civica, gruppo consiliare in minoranza in consiglio comunale comunica la vicinanza al sindaco: «Quanto accaduto al Sindaco Guzzetti è grave e deplorevole. Non sappiamo se possa avere qualche attinenza con vicende legate alla politica e alla vita pubblica di Guzzetti, circostanza che costituirebbe un’aggravante, e ci auguriamo che le forze dell’ordine rintraccino il responsabile e facciamo pubblicamente chiarezza al più presto. Una cosa è evidente, la violenza sia verbale che fisica sta permeando in maniera sempre più preoccupante la società. Contro la violenza si sta tutti dalla stessa parte. Per queste ragioni Uboldo Civica esprime la propria solidarietà al Sindaco».

Così il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino: «Solidarietà e vicinanza al Sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, tamponato in auto e preso a pugni nella giornata di ieri».