Hashish sotto il sedile: sequestro dopo l\'inseguimento

Un chilogrammo di hashish nascosto sotto il sedile di un’utilitaria e un punto di partenza per risalire agli spacciatori che erano pronti a vederla nel Saronnese. E’ questo il risultato dell’inseguimento che si è tenuto martedì sera alla periferia cittadina.

Tutto è iniziato intorno alle 19 al confine con Gerenzano dove i carabinieri della compagnia di Saronno, guidata dal capitano Pietro Laghezza, hanno realizzato un posto di blocco nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio.

All’alt dei militari in servizio però una Renault Clio non si è fermata ed anzi ha accellerato. La pattuglia dei carabinieri ha subito inseguito la vettura con a bordo due persone. Da viale Lazzaroni i fuggitivi sono arrivati in via Novara, quindi in via Varese e infine in via Filzi. Qui a causa della strada più stretta il conducente è stato costretto a ridurre la velocità. Temendo di essere bloccati dai militari che ormai li tallonavano i due, entrambi nordafricani, ed hanno continuato la fuga a piedi. I carabinieri li hanno inseguiti ma i due sono saliti “al volo” su un’auto di passaggio, probabilmente guidata da un conoscente che avevano allertato all’inizio dell’inseguimento. La Clio è stata portata in caserma e passata al setaccio: sotto il sedile lato passeggero era nascosto un involucro che conteneva poco meno di un chilogrammo di hashish in tavolette ed ovuli.