Ho adottato uno dei cuccioli di pastore bernese

L’appello lanciato Varesenews è stato raccolto prontamente da Tiziano di Venegono Superiore che ha adottato uno dei quattro cuccioli di pastore bernese sequestrati dalla polizia locale di Milano. Gli animali si trovavano in condizioni precarie nel bagno di un appartamento frequentato da studenti stranieri. Complimenti a Tiziano. E come si dice in queste occasioni, tutto è bene ciò che finisce bene.