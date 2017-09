“Ho fatto solo il giornalista”, incontro con Paolo Nizzola

Foto varie

Un viaggio in 40 anni di professione giornalistica compiuta a tutto tondo, spaziando in modo diagonale dalla carta stampata alla radio locale, dalle prime rudimentali esperienze di trasmissione nazionale, fino alla televisione in tutte le sue declinazioni, inclusi incontri ravvicinati con personaggi simbolo, episodi inattesi e retroscena di conduzione.

Un racconto, quello di Paolo Nizzola, vissuto come testimone diretto di fatti e avvenimenti, noti e meno noti, che hanno segnato la storia e la cronaca del nostro tempo: insomma un memories pieno di aneddoti e di episodi che racchiudono un pezzo di storia della radio e della tv locale.

Il tutto completato da riflessioni personali su una professione che è cambiata radicalmente con l’avvento delle nuove tecnologie e che rischia di essere sopraffatta proprio dall’essenza del suo essere: il flusso ininterrotto e incontrollato di notizie.

Un libro da acquistare: il ricavato andrà infatti alla tipografia che ha pubblicato il volume una Cooperativa sociale che dà lavoro ai disabili.

“Ho fatto solo il giornalista”, incontro con l’autore Paolo Nizzola

Sabato 30 settembre ore 18.00

Biblioteca civica Villa Hussy