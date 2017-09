Hobby in mostra a Lozza: una tradizione lunga 17 anni

Mostra Hobby di Lozza (inserita in galleria)

Ancora una volta, Lozza apre le porte alla cultura e alla solidarietà: domenica 24 settembre si terrà la diciottesima edizione della Mostra dell’Hobby in via V.Veneto 1, presso il palatennistavolo del paese dalle ore 9.00 alle 19.00, anche in caso di mal tempo.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutti coloro che vogliono passare una giornata diversa e in allegria.

Giancarlo Ghiraldi, organizzatore della mostra, spiega «Tutto ebbe inizio nel 2000 e in questi anni abbiamo visto passare centinaia e centinaia di piccoli e grandi artisti che hanno portato attraverso le loro opere la vera cultura, quella che si può toccare con mano e ancora un volta, anche quest’anno, ci sarà la possibilità di prendere parte ad un evento culturale sia per grandi sia per i più piccoli, che potranno ammirare gli hobbisti all’opera».

Vicino al palatennistavolo, inoltre, ci sarà la possibilità di parcheggiare la propria macchina, grazie all’aiuto della protezione civile.