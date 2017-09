I Baci Perugina parlano dialetto milanese

Foto varie

“I innamoraa guarden minga a spend”. I baci Perugina, uno dei cioccolatini più famosi d’Italia, parlano in dialetto milanese.

Ma non solo: dal siciliano al genovese, dal romano al piemontese: sono 9 i dialetti scelti da nord a sud da Baci Perugina per lanciare la prima edizione di “Parla come… Baci”, una selezione di 100 frasi in dialetto incise nei cartigli. Si tratta di una divertente raccolta di proverbi dialettali da collezionare.