I Bandits vogliono ripartire contro Fiemme

Bandits Varese hockey ghiaccio

Seconda in casa e terza partita in poco più di una settimana per i nuovi Bandits. Domenica 1 ottobre arrivano i gialloneri del Fiemme, squadra tra le pretendenti al titolo di questa stagione che l’anno scorso si è fermata

ai play off, eliminata dall’Appiano (laureatosi poi vice campione) solo dopo 5 combattutissime partite.

Gli avversari hanno nel loro organico numerosi giocatori che vantano esperienze pluriennali nei Campionati

Senior, tra i quali spiccano Rudi Locatin (Fassa in serie A – Egna in INL), Enrico Chelodi (Bolzano e Fassa in

serie A) e il capitano Michele Ciresa (Fassa, asiago e Pontebba in serie A).

Non sono tuttavia solo gli uomini di punta che fanno la differenza in questa squadra, che ha tra le sue

caratteristiche anche un hockey giocato in velocità e aggressivo, ma anche l’esperienza dell’allenatore

Armando Chelodi.

Durante la settimana i Bandits hanno lavorato molto sulla disciplina per affrontare in maniera diversa il prossimo incontro e non sprecare così preziose opportunità e ritrovarsi a giocare in inferiorità numerica.

Sarà importante per l’approccio con gli avversari ma anche per non perdere di vista l’obiettivo della partita. Il match non sarà semplice, ma il Varese ha nelle intenzioni ricominciare subito a guadagnare punti preziosi avendo tra l’altro già fatto lo sgambetto al Fiemme lo scorso anno quando, sempre in casa, riuscì

nell’impresa di battere i “Lupi”, allora primi in classifica.

Il Varese dovrà giocare senza Privitera squalificato (dalla passata stagione) e Teruggia indisponibile. Il

Fiemme dovrà fare a meno dello squalificato Tombolato. Il primo ingaggio alle 19.30 presso il Palalbani. Diretta da Radio Village Network.