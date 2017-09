I beni Unesco varesini sulla rivista “ItaliaPiù” del “Sole 24 Ore”

foto generiche tempo libero

Varese4U arriva in migliaia di case d’Italia. I quattro beni Unesco varesini sono infatti stati inseriti nello speciale che la rivista “ItaliaPiù“, distribuita in decine di migliaia di copie insieme al quotidiano Il Sole 24 ore, ha dedicato al territorio della provincia di Varese. Non solo economia quindi, ma anche storie di eccellenze del territorio, tra cui appunto figurano anche il Sacro Monte di Varese, l’Isolino Virginia, il Monastero di Torba e il Monte San Giorgio.

Qui è possibile sfogliare gratuitamente la rivista ItaliaPiù:

Anche la copertina della rivista viene dedicata alla nostra provincia con la bellezza dell’Eremo di Santa Caterina. All’interno poi gli interventi del presidente della provincia Gunnar Vincenzi e di diverse città del territorio, a partire da Varese, fino ad arrivare a Levano Mombello o Saronno.