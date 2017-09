I colori dell’autunno nei boschi del Parco Campo dei Fiori

Foto varie

Tantissime proposte dell’ente Parco Campo dei Fiori per il mese di ottobre. All’interno delle attività legate al progetto un “Parco tutto per te” il Parco intende proporre attività legate alla scoperta del territorio alle sue valenze naturalistiche, culturali, con percorsi di scoperta e avventura per bambini e adulti e attività e laboratori dedicati alla tradizione e alla vita nella civiltà contadina.

IL PROGRAMMA

Domenica 1 ottobre – Nell’ambito del festival “Nature Urbane” organizzato dal Comune di Varese incontro “Le sorgenti dell’Olona: il paesaggio che scorre” presso Villaggio Cagnola –località Rasa di Varese dalle 10.00 alle 18.00; giornata di mostre, teatro, attività outdoor, passeggiate e visite guidate alla scoperta del Villaggio Cagnola e le Sorgenti dell’Olona

Per info: info@parcocampodeifiori.it – 0332-435386.

Domenica 8 ottobre:

- Buschraft Hiking: l’arte di vivere in natura una giornata da piccoli esploratori. Con Michael Bolognini del Geographical Research

Ritrovo alle ore 10.30 presso Wild Land Località Brinzio. Termine dell’attività alle ore 16.00 (procurarsi pranzo al sacco). Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco

N° massimo di partecipanti: 20

La partecipazione ha un costo di Euro 14,00 a bambino

Info: michael@geographicalreasearch.com -347.5771728

Domenica 15 ottobre, doppio appuntamento:

– Uscite narranti, culturali e naturalistiche a cura di Officinambiente. Uscita narrante al Sacro Monte – Fonte del Ceppo – Monte San Francesco.

Ritrovo alle ore 11 Piazzale Pogliaghi –Località Santa Maria del Monte –Varese c/o Punto Info GEV. Rientro ore 12.30

Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco

Costo Euro 5,00 a persona. Per info 347.7885147 info@officinambiente .org

– “Quando nel Triassico c’era il mare…” escursione con laboratorio di riproduzione e calco dei fossili alla cava Donati.

Ritrovo alle 15.00 al Villaggio Cagnola Località Rasa di Varese. Rientro ore 16.30

Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco

Costo Euro 5 a persona. Per info 334.9569679

info: dtlau@libero.it

Domenica 22 ottobre, doppio appuntamento:

– Uscite narranti, culturali e naturalistiche a cura di Officinambiente: Lago di Brinzio, Villaggio Cagnola, Sorgenti Olona Ritrovo alle ore 11 in occasione della Castagna Day di Brinzio area feste. Rientro ore 12.30. Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco

Costo Euro 5,00 a persona. Per info 347.7885147

info@officinambiente.org

– In occasione della castagnata day di Brinzio: “Un parco da gustare. Viaggio nel mondo del cibo e dei prodotti legati al territorio. Laboratorio e degustazione”.

Ritrovo c/o Museo Cultura Rurale Prealpina dalle ore 15.00

A cura Associazione Proteus. La partecipazione è gratuita. Per info 329.8135365info@assopreteus.it

Domenica 29 ottobre tre appuntamenti:

– Nordic Walking nel Parco! Percorso Badia di Ganna – Lago di Ganna e Ghirla. A cura di Angelo Spera Istruttore nazionale di Nordic Walking.

Ritrovo alle ore 10.30 c/o la Badia di Ganna. Rientro ore 12.30.

Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco (zainetto e acqua). Le racchette verranno fornite dall’istruttore. La partecipazione è gratuita. Per info 334.3019344

– In occasione della castagnata day di Brinzio: “Un parco da gustare. Viaggio nel mondo del cibo e dei prodotti legati al territorio. Laboratorio e degustazione”.

Ritrovo c/o Museo Cultura Rurale Prealpina dalle ore 15.00

A cura Associazione Proteus. La partecipazione è gratuita. Per info 329.8135365info@assopreteus.it

– La via del silenzio e l’incontro con lo spirito del castagno. Un percorso esperienziale per i sentieri del Parco nel totale silenzio, in ascolto. Infine lo spirito del castagno racconta di sè…

A cura dello Studio di naturopatia “Clorofilla”.

Ritrovo c/o Sede Parco- via Trieste 40 Brinzio alle ore 15.00 . Rientro ore 16.30

N° massimo di partecipanti 20

Abbigliamento idoneo alla camminata nel bosco. La partecipazione è gratuita. Per info 349-3921883