I commercianti raccontano il “loro” piano della sosta agli assessori

Un’incontro tra amministrazione e commercianti per chiarire i punti del Piano della sosta. E’ quello che avverrà mercoledì 27 settembre alle 20,30 al “caffè della Piazza”, di fronte al tribunale di Varese, dove il comitato “Diamoci una mano varesini” organizza l’incontro mensile di condivisione.

Quello del 27 però sarà un incontro con due ospiti speciali: l’assessore alla viabilità Andrea Civati e l’assessore al commercio Ivana Perusin per rispondere in prima persona alle domande e richieste dei commercianti sui “posteggi blu” e su eventuali iniziative future. «Una occasione unica per far sentire le nostre idee e opinioni riguardo queste tematiche importanti e tutelare il nostro lavoro, in modo da non lamentarsi verbalmente, ma dialogare concretamente con questa Amministrazione» commenta il portavoce del comitato Paolo Ambrosetti.

«Grande è stata la disponibilità dei due assessori a dialogare ai commercianti: hanno risposto positivamente entrambi subito al mio invito. Dai commercianti ho già ricevuto i primi feedback sulle righe blu, soprattutto nell’ottica del Natale e questa per noi può essere un’occasione d’oro per impostare correttamente quel periodo cosi importante. Spero solo che il dialogo non sia prevenuto, e non vorrei che l’incontro si trasformasse in una corrida, mentre con il dialogo si può ottenere il meglio».