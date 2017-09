I comuni si uniscono per una passeggiata intorno al Lago di Comabbio

I colori del lago di comabbio

Il Lago di Comabbio è una piccola perla della provincia di Varese che rimane un po’ in secondo piano rispetto al vicino e ben più noto lago di Monate. Accade soprattutto per via delle condizioni delle sue acque che, ad esempio, non ne permettono la balneazione.

Resta comunque un bellissimo specchio d’acqua soprattutto per gli scorci sul lago che si aprono dai comuni che vi si affacciano. Ci sono, infatti, la bellissima pista ciclopedonale che attraversa il pratone di Varano Borghi, il parco di Ternate, la passerella in legno di Comabbio, l’area feste di Mercallo e la spiaggia di Corgeno di Vergiate. Tutti luoghi molto belli e cari alle rispettive comunità.

Per questo è nata una nuova iniziativa che si svolgerà sabato 30 settembre e che coinvolge tutti e cinque i comuni. Una prima puntata della nuova intesa stretta tra i sindaci dei cinque paesi Maurizio Leorato, Andrea Tessarolo, Enzo Grieco, Marina Rovelli, Rosario Calcagno che da qualche tempo hanno cominciato a vedersi con l’intento di sviluppare alcuni ragionamenti sulla valorizzazione e riqualificazione del Lago di Comabbio.

Il primo frutto di questo intento è proprio l’iniziativa di sabato 30 settembre che si chiama “Uniti intorno al Lago”. Si tratta di una passeggiata che percorrerà tutto l’anello del Lago facendo sosta in cinque tappe dislocate in corrispondenza dei cinque territori comunali.

L’appuntamento (per il quale, pur essendo gratuito, è necessaria la prenotazione al numero 0331968104 o una mail a biblioteca@comune.mercallo.va.it indicando nome e numero di partecipanti) avrà inizio con il ritrovo a Ternate al Parco Berrini alle 14.15 e si concluderà sempre a ternate intorno alle 18 dopo aver percorso tutto il giro del lago in senso orario.

Ci saranno punti di ristoro gratuiti a cure delle amministrazioni comunali. Sono già più di trecento le iscrizioni arrivate.