I fuochi d’artificio hanno illuminato il lago, si continua con lo street food

I fuochi d’artificio hanno illuminato il lago e la “Festa di fine estate” a Laveno Mobello dove è in programma da venerdì 22 a domenica 24 settembre l’atteso appuntamento.

È in questa occasione, infatti, che si è tenuto lo spettacolo pirotecnico che era saltato a Ferragosto a causa di alcune norme di sicurezza. L’appuntamento prosegue nella giornata di domenica in località Gaggetto dove si terrà la Street Food che durerà per tutto il fine settimana.

La iniziative sono diverse – Tutto il programma