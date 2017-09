I “Giardini di Casbeno”, appartamenti di pregio a due passi dal centro

Appartamenti in classe A, in una zona bella e servita, a pochi passi dal centro di Varese.

Galleria fotografica I Giardini di Casbeno 4 di 15

Sono i “Giardini di Casbeno”, nuovo complesso immobiliare di piccole dimensioni che sorge nel cuore del quartiere varesino, in via Rosolino Pilo. Sono a disposizione appartamenti di pregio di varie tipologie, dotati di ogni tipo di comfort termo acustico e con finiture di alto livello. L’immagine architettonica è di ottima qualità e coniuga tradizione ed innovazione.

Si può optare per una casa con balcone oppure scegliere il giardino, sono a disposizione box e posti auto, cantine, tutto a pochi passi dal centro di Varese (i Giardini Estensi, Corso Matteotti e la zona storica del centro cittadino sono raggiungibili a piedi in 5/10 minuti), in una zona dove i servizi sono tutti dietro l’angolo: supermercati, stazione ferroviaria, imbocco dell’autostrada, autobus, scuole, negozi di quartiere, ristoranti e locali.

Il complesso è composto da due palazzine di due piani, composte rispettivamente da tre appartamenti la palazzina A e undici la palazzina B, oltre ad uno spazioso giardino condominiale.

Tutte le soluzioni abitative hanno al piano interrato cantine, autorimesse, posti auto/moto e spazi accessori/tecnici. Gli appartamenti al piano terreno vantano generose superfici a giardino di proprietà su ambedue i fronti e sono perciò dotati di doppio affaccio. Tutte le unità abitative sono raggiungibili con passo carraio e pedonale dalla via Pilo.

Gli appartamenti sono a disposizione in pronta consegna, con acconto minimo e la possibilità di accollo del mutuo in collaborazione con Bcc, per tutte le esigenze.

Sul sito www.sim-immobiliare.it si possono trovare immagini ed informazioni su metrature e prezzi. Per informazioni più approfondite e appuntamenti ci si può rivolgere a Sim Immobiliare, via Francesco Del Cairo 9 a Varese (Tel. 0332-242648, Fax 0332-242650, Mail sim.immobiliare@fraietta.it), agenzia sul mercato dal 1997 creata da Simone Fraietta, geometra con esperienza nel settore che assicura un supporto da consulente immobiliare a tutto tondo, con basi solide e formazione tecnica per rispondere ad ogni tipo di esigenza del cliente.