I manager di BTicino sui banchi della Liuc 

Università Cattaneo - Liuc

Seconda edizione per il BTicino 3.0 – Development Program, la company academy della Liuc Business School rivolta a profili con potenziale di crescita dell’azienda capofila del Gruppo Legrand in Italia, specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio. Quindici i partecipanti che seguiranno un percorso formativo realizzato su misura, finalizzato a fornire molteplici competenze manageriali, con un focus non solo sulla dimensione tecnica, ma anche e soprattutto su aspetti gestionali e relazionali.

Venti le giornate formative, tra settembre 2017 e giugno 2018, con una faculty che comprende sia docenti universitari sia responsabili e direttori aziendali che porteranno esempi pratici rispetto alle tematiche affrontate, per integrare efficacemente i contenuti accademici. L’obiettivo del percorso formativo è quello di contribuire allo sviluppo di una nuova generazione di manager focalizzando l’attenzione su skill fondamentali come autodeterminazione, proattività, consapevolezza del proprio ruolo, senso di appartenenza all’azienda oltre che a sviluppare competenze tecniche trasversali.

Novità di questa edizione, il mondo dell’innovazione, con lezioni all’interno dell’i – FAB LIUC, la riproduzione di una fabbrica che prevede il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella gestione di tutti i principali processi produttivo-logistici. Si alterneranno momenti di «sperimentazione diretta» delle soluzioni progettate a momenti di «razionalizzazione» insieme agli altri partecipanti, che permetteranno di consolidare quanto appreso attraverso il «learning by doing».

E ancora, un modulo del corso sarà dedicato alle metodologie e agli strumenti per valutare e comprendere iniziative di imprenditorialità aziendale e poi innescare e gestire correttamente progetti di sviluppo e/o miglioramento, disegnando business model di successo.

Il programma prevede inoltre l’approfondimento di tematiche quali leadership, pianificazione e programmazione finanziaria, intelligenza emotiva, project management e team work, mercati globali e sviluppo internazionale, Business Ethics e Corporate Social Responsibility.

«La seconda edizione di questo percorso formativo – spiega Monica Giani, coordinatrice per l’ateneo di Castellanza del percorso formativo anche grazie a nuovi contributi e a una faculty sempre più eterogenea consente una formazione integrata per futuri manager attenti ad ogni aspetto della vita in azienda. Non solo una company academy ma una vera e propria palestra, interattiva ed esperienziale, per i talenti su cui BTicino vuole puntare. Un tassello importante dell’offerta formativa della Liuc Business School, vicina alle imprese con prodotti sempre più tagliati su misura».

«Nell’ambito della politica di gestione delle risorse umane – sottolinea Lucio Tubaro, direttore risorse mane di BTicino – riteniamo fondamentale potenziare l’investimento nella formazione per lo sviluppo delle forze vive dell’azienda, il che comporta la necessità di rinnovarsi di continuo e di raggiungere maggiore polivalenza per rimanere competitivi sul mercato. Il percorso si rinnova proprio per dare voce a questo principio».