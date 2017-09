I negozianti “sbaraccano l’estate” con la città in festa

sdr

Animazione, negozi aperti, divertimento e… una bella giornata. Si chiude positivamente l’iniziativa “Lo sbaracco”, organizzata dai commercianti del centro per i maxi saldi di fine estate.

Al fianco dei negozianti l’ Associazione 23&20 che ha organizzato una serie di eventi di intrattenimento: una proposta ampia ed eterogenea di animazione per le vie della città.

Non sono mancati i gonfiabile del Trenino Thomas, la Baby Dance e i balli di gruppo, gli spettacoli di magia di Ale Bellotto e 90 mascherine da trucca bimbi in giro per la città.

«Non possiamo quindi che farne un bilancio estremamente positivo – afferma la presidente dell’associazione Sonia Milani – a dimostrazione che le sinergie, quelle positive e propositive, sono sempre vincenti!»