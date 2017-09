I nuovi parcometri saranno attivi da giovedì 7 settembre

parcometro amsc gallarate

I parcometri saranno operativi al momento opportino. Cioè il 7 settembre, entrata in vigore del “Piano della sosta”.

La precisazione viene dal Comune di Varese: “I circa 60 nuovi parcometri che entreranno in funzione da domani, data di entrata in vigore del piano Varese si Muove, offriranno il servizio di pagamento dell’abbonamento mensile riservato ai Pendolari e agli Utenti Frequenti. In questi giorni i parcometri sono stati resi non operativi per evitare che i cittadini potessero per errore effettuare un pagamento non dovuto per la sosta prima dell’attuazione del piano, e si è provveduto a segnalare adeguatamente che non erano ancora in funzione. Allo stesso tempo la cittadinanza è stata avvisata della data di avvio del Piano Varese Si Muove”.

Il Comune ricorda inoltre che per ottenere un abbonamento Pendolari o Utenti Frequenti è attivo già dal 21 agosto lo sportello “InfoVarese si Muove” e che “già migliaia di cittadini hanno provveduto nelle scorse tre settimane a recarsi presso gli sportelli per ottenere informazioni, richiedere i permessi residenti o sottoscrivere una delle opportunità prevista dal Piano Varese si Muove”.