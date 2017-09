I Patrini si portano a casa anche la Coppa Italia

Varie sport disabili

I Patrini concedono il bis. Si sono giocate sul campo “Leoni” di Casteldebole (Bologna) le semifinali e la finale della Coppa Italia 2017 del BXC.

Prima semifinale vinta agevolmente dalla Fiorentina Bxc contro Cus Brescia Blufire 11 – 3. Nella seconda semifinale vincono i Patrini contro i padroni di casa Bologna White Soxs 7-2, alle fine di una partita lunghissima a causa di un forte temporale abbattutosi su Bologna.

Finale, che era un po’ la rivincita della finale scudetto 2016, combattuta contro una Fiorentina Bxc. La gara è stata in equilibrio fino al sesto inning con le due squadre ancorate allo 0-0.

Negli ultimi tre inning però i malnatesi sono riusciti a mettere a segno due punti per chiudere la sfida 2-0 e portarsi a casa il trofeo.

Solito grande Gaetano Casale, in entrambe le partite. I punti decisivi della finale sono stati portati messi a segno da Casale e Okpara.

La stagione del Baseball X Ciechi sta volgendo al termine, i Patrini saranno in campo sabato 30 settembre per il Torneo Fiammella che si svolgerà a Brescia con la partecipazione delle 4 squadre lombarde, e infine il 7 e 8 ottobre per il Torneo di Fine Stagione che si svolgerà sul Campo di Casteldebole.

Rimandata a data da destinarsi, probabilmente all’inizio della prossima stagione, la tradizionale Coppa Lombardia della quale i Patrini sono i detentori.