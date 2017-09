I Patrini sono pronti a tornare in campo per la Coppa Italia

Varie sport disabili

Riparte domenica 10 Settembre la stagione dei Patrini. Con i 3 gironi di qualificazione alla Coppa Italia che si svolgeranno a Milano, Brescia e Firenze riparte la stagione del BXC.

I Patrini, recenti vincitori del Campionato Italiano per il secondo anno consecutivo, giocheranno sul campo J.F. Kennedy di Milano contro i Lampi e i Thunder’s 5 per ottenere la qualificazione alle finali che si svolgeranno nel weekend successivo. Si qualificano le prime di ogni gironi più la migliore seconda.

Inizia la giornata il derby di Milano Lampi Vs Thunder’s 5 con Play Ball alle ore 10. A seguire Patrini contro Lampi e infine Thunder’s 5 contro Patrini.

La Coppa Italia è un obbiettivo dichiarato dei Patrini, essendo ormai l’unico Trofeo ufficiale AIBXC che ancora manca nella loro bacheca dopo lo storico triplete dello scorso anno, quando persero la finale solo agli extra inning contro la Roma Allblinds.

Per prepararsi al meglio parte della squadra ha partecipato a un mini raduno in concomitanza della vacanza organizzata dai Ciechi Sportivi Varesini, società a cui fanno capo i Patrini, e nella giornata di domenica 3 settembre alcuni componenti la rosa hanno partecipato al tradizionale All Star Game sul campo Plebiscito di Padova. Per i Patrini sono stati selezionati Gaetano Casale, Antonio Burgio e Armando Virgili. Hanno inoltre partecipato in qualità di assistenti Luigi Virgili, Cristina Sereno, Erica Sereno e Alberto Zin. Per la cronaca la squadra del Girone Ovest ha portato a casa il successo con il punteggio di 5 a 3 alla fine dei 9 inning. Mvp della manifestazione il malnatese Gaetano Casale.