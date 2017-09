I prossimi appuntamenti della Galleria Boragno

busto arsizio varie

Anche il mese di ottobre è ricco di appuntamenti da Bustolibri.com: dalle conferenze dedicate al benessere personale alle presentazioni letterarie, la Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio si prepara ad accogliere una nuova serie di eventi per tutti i gusti.<Ecco il programma dettagliato dei prossimi giorni:

Martedì 3 ottobre e martedì 10 ottobre alle 20.45 due nuovi appuntamenti alla Galleria Boragno con il ciclo di Conferenze organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico: gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali. La seconda conferenza del ciclo, in programma martedì 3 ottobre, avrà per tema “La relazione di coppia” e sarà tenuta da Fiorella Rustici, ricercatrice indipendente sul funzionamento della mente e lo sviluppo della coscienza, ideatrice del Metodo Rustici. Nel terzo incontro, in calendario martedì 10 ottobre, si parlerà invece di “Intestino e cervello“: il relatore sarà il dottor Roberto Calcaterra, medico gastroenterologo e omeopata con specializzazione in medicina omeosinergetica. L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro, mentre l’abbonamento all’intero ciclo di incontri è in vendita a 30 euro. La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

I successivi appuntamenti sono in calendario il 17 ottobre (“La società odierna”), 24 ottobre (“Terapie naturali”), 1° novembre (“Conoscere l’omeopatia”), 8 novembre (“Tutta un’altra educazione”) e 15 novembre (“Donne in salute”). Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).

Sabato 7 ottobre alle 17 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “L’estro armonico” di Laura Vignati, pubblicato da Freeman Editrice. L’autrice, docente di lettere e latino al Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di Busto Arsizio, ricostruisce attraverso riflessioni, articoli di giornali, poesie e analisi delle opere la vita dell’artista Giuseppe Villa, pittore e scultore nativo della vicina Buscate. Il libro, in cui il connubio tra arte e poesia emerge in tutta la sua naturalezza sarà presentato da Sarah Pellizzari Rabolini con la partecipazione della giovane poetessa Giulia Colombo