I protagonisti del “Piede d’Oro” ricominciano a correre

Piede d'Oro: Golasecca 2017

La pausa estiva è stata ormai messa in archivio per i partecipanti al “Piede d’Oro”, il famoso e longevo circuito podistico della provincia di Varese che in questo 2017 ha un calendario fatto di ben 25 gare sparse su tutto il territorio.

A distanza di un mese e mezzo – ultimo appuntamento disputato la “Camminata di Sant’Anna del 22 luglio, a Besozzo – i runners si ritroveranno domenica 10 settembre a Ronchée di Brebbia dove andrà in scena la 18a edizione della “Stramulino”, organizzata dalla Polisportiva Roncherese.

Per l’occasione – partenza alle ore 9 – sono stati allestiti due diversi tracciati: il “lungo” si articola sulla distanza dei 10,4 chilometri mentre il “medio” sarà di 3,8 chilometri. A disposizione dei più piccoli ci sarà anche il consueto “Minigiro” di 700 metri. Per informazioni si possono contattare Matteo Binda (349-3664195) e Luciano Manerba (331 9972743; lucioman46@gmail.com).

La “Stramulino” è anche una delle sette gare valide per le classifiche speciali del “TOP PDO”. Quella individuale, sponsorizzata “Alpi Sistemi” premia i podisti (3 uomini e 3 donne) che nei sette appuntamenti totalizzeranno il miglior tempo; sono previsti abbuoni al termine di ogni gara, sull’esempio delle corse a tappe ciclistiche.

La classifica per squadre, abbinata a “Lampadari Frigo Nereo” si compila sommando il punteggio di categoria dei migliori dieci podisti appartenenti a ogni gruppo. In questo caso, al termine della stagione, sarà scartata la gara peggiore.