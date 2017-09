I soci del Varese salutano Taddeo

Foto varie di calcio

Grazie Taddeo, noi continuiamo la corsa. La posizione del Varese Calcio, a poche ore dall’addio del presidente che ha retto la società negli ultimi tre mesi – facendo comunque più strada del predecessore Baraldi, fermatosi dopo due mesi – è sostanzialmente questa.

Alla guida della società c’è di fatto Paolo Basile, socio di Taddeo fino a questo momento e persona indicata dallo stesso dirigente uscente come il “continuatore” dell’esperienza societaria. Tra i due negli ultimi tempi era terminato il feeling mostrato in precedenza, ma possiamo considerare una buona notizia il fatto che non ci sia stata una rottura traumatica come accaduto in precedenza con il gruppo Ciavarrella-Rosa.

Basile, come già sottolineato ieri sera, avrà al proprio fianco i due soci stranieri, il ticinese Edoardo Russo e l’americano Matt Reeser, e continuerà a mantenere le quote di maggioranza della società. Vedremo se il ruolo di presidente toccherà a lui o verrà ricoperto da qualche altra figura: nei prossimi giorni ne sapremo di più. Da considerare anche l’incarico di amministratore delegato, ora occupato da Francesco Martignoni, figura strettamente legata a quella di Taddeo che probabilmente lascerà il posto.

Qui di seguito, intanto, la nota ufficiale della società biancorossa con cui viene salutato l’ormai ex numero uno.

Varese Calcio prende atto delle dimissioni di Aldo Taddeo da presidente del club ringraziandolo per quanto fatto fino a oggi per i colori biancorossi. Queste le parole di Paolo Basile: «Ringrazio Aldo per la passione e le energie spese in questi mesi per il Varese. Lo ringrazio per aver creduto nel progetto Varese e di aver condiviso e scritto con me, fianco a fianco, alcune pagine della storia biancorossa.

Insieme ai soci Reeser e Russo rispettiamo la sua scelta e la comprendiamo, convinti di proseguire su quel filo conduttore che vuole riportare il Varese in alto».