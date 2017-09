I “sovranisti” al fianco di Matteo Salvini

Foto Somma Lombardo generiche

Anche il Movimento Nazionale per la Sovranità a fianco di Matteo Salvini.

Non è una novità, il fronte comune tra la Lega Nord e l’area della destra “sovranista”. Lo si è visto anche a Somma Lombardo, dove il Movimento Sovranità ha partecipato con la sua delegazione, capitanata da Giosuè Andreozzi, Stefano Romano e Sem Pizzuto (nella foto, con Giancarlo Giorgetti), alla «manifestazione della Lega Nord per dire NO all’immigrazione clandestina, NO alla tratta degli esseri umani, NO all’affarismo che circonda l’accoglienza degli immigrati, NO alle società che lucrano sugli immigrati».

«La provincia di Varese ha già dato un contributo importante nell’accoglienza, con le città di Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo in testa» dicono quelli del MSN. Convinti che «le quote assegnate sono state ampiamente superate». «Ora basta»