“I Trovieri” in concerto al Chiostro di Voltorre

Il Chiostro di Voltorre- foto di Ulisse Piana

Venerdì 22 settembre 2017 alle 21.30 “I Trovieri”, Orchestra di chitarre classiche diretta da Enrico Parravicini, sarà in concerto al Chiostro della chiesa di San Michele.

In programma musiche di Vivaldi, Schubert, Bizet, Albeniz, De Maurizi Piovani, Morricone. L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Voltorre, nell’ambito delle manifestazioni in occasione delle festa patronale di San Michele; in caso di maltempo, il concerto si terrà nella vicina chiesa nuova. Parcheggio in piazza Talamona.