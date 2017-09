I varesini Belize in tv, stasera sul palco di X Factor

musica generica

Tutti davanti alla Tv. Saranno molti i varesini incollati allo schermo per la seconda puntata di X Factor; questa sera infatti, sul palcoscenico del programma televisivo ci saranno i Belize. Dopo l’esibizione del rapper di Cislago Andrea Uboldi, in arte Mind, anche la band varesina ha partecipato alle selezioni del talent televisivo.

Riccardo Montanari, Federico Scaglia, Mattia Tavani, Yed Giordano Viganò si sono presentati davanti ai giudici e solo questa sera scopriremo come è andata a finire.

«Abbiamo deciso di partecipare ad X Factor un pò per gioco e un pò per vedere un mondo nuovo a noi sconosciuto. Abbiamo suonato in tantissime città ma mai in un contesto televisivo. X factor è una sfida non solo interna al programma ma anche e soprattutto personale: proporre la nostra musica o il nostro modo di farla ai giudici e ad un pubblico molto vasto che però non appartiene in toto al nostro mondo non è stato facile, ma ha portato una grande soddisfazione. Credo che comunque vada questa esperienza servirà a farci crescere sia umanamente che professionalmente. Rivederci in televisione poi sarà molto strano ma penso sia normale…incrociamo le dita!» spiegano i Belize.

Il gruppo è attivo dal 2014 e ha subito conquistato il pubblico per il sound ricercato, influenzato da hip hop, indie-rock ed elettronica. Un progetto che fin da subito ha mostrato la sua cifra stilistica. Il loro primo album è del 2016 e si chiama “Spazioperso”, prodotto dalla casa discografica varesina Ghost Records. Hanno calcato palcoscenici come quello del Mi Ami 2016 e dell’AMA music festival. Intanto, l’appuntamento è per questa sera su Sky.