I vigili del fuoco minacciano l’agitazione: “Siamo troppo pochi”

Poco personale, pochissimo, tanto da ridurre all’osso l’operatività e spingere in alcune occasioni “alla chiusura di distaccamenti quali Somma Lombardo, Saronno e Ispra o alla riduzione delle stesse partenze a soli supporti”.

Tutto tracciabile, tutto dimostrabile secondo la segreteria varesina di Confsal VVF, organizzazione sindacale che rappresenta molti lavoratori del pubblico impiego in forza alle diverse caserme che compongono la galassia del soccorso dei vigili del fuoco in provincia di Varese.

Il problema è che – scrivono – “negli ultimi due mesi , e proprio in concomitanza con l’assegnazione del personale appartenente ai corsi 79° e 80°, l’emorragia di unità del comando di Varese è proseguita, addirittura amplificandosi. Quella che sarebbe dovuta essere una soluzione, ovvero l’assegnazione di personale fresco di formazione, si è rivelato essere un boomerang”.

Una situazione che mette a rischio il lavoro quotidiano – ripetono i sindacalisti – che va a toccare anche il distaccamento aeroportuale di Malpensa “che opera quotidianamente con 21 unità, 4 in meno delle 25 previste dalla circolare ministeriale inerente”.

“Il disagio diventa poi ulteriormente tangibile in occasione di microcalamità o interventi di un certo spessore – prosegue la nota – . La gestione di una tale gravosa situazione mette in ginocchio l’intero dispositivo di soccorso, orfano di un contingente che si assesta ormai costantemente tra le 60 e le 80 unità per quanto riguarda i vigili, in aggiunta alla carenza “storica” di 50 capisquadra. In soldoni ben 110 vacanze a fronte di un organico a regime che dovrebbe assestarsi a 500 unità (30 CR, 122 CS, 348 VG). Facile immaginare quindi che il carico di lavoro venga distribuito su di un numero ristretto di colleghi, in difficoltà anche nella fruizione delle ferie spettanti a causa proprio di questa situazione disastrosa. Una possibile soluzione tampone potrebbe essere, come già suggerito in passato, l’elargizione di un monte ore a straordinario destinato alla problematica in oggetto”.

“Chiediamo nuovamente un’attenta analisi di quanto rappresentato, un’analisi che porti ad una soluzione concreta e tangibile. Se, anche in questa occasione, non riceveremo una risposta soddisfacente procederemo alla proclamazione dello stato di agitazione, seguito da manifestazione pubblica di dissenso”, conclude il comunicato a firma di Franco Spinella, della segretaria provinciale CONFSAL VVF.