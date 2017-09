Iacolino: «Abbiamo perso una partita senza subire un tiro in porta»

varese calcio 2017 2018

È decisamente un commento aspro quello di mister del Varese Salvatore Iacolino dopo la sconfitta di Inveruno: «Siamo riusciti a perdere una partita senza subire un tiro in porta. È vero che abbiamo giocato un brutto primo tempo, ma nella ripresa abbiamo sbagliato troppi gol per riuscire a vincere. Forse non abbiamo mai creato così tante palle gol come oggi, è mancato solo il gol. Bisogna ritrovarci. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita. Subiamo dei gol in maniera clamorosa e i cinque o sei gol sbagliati hanno altrettanto del clamoroso. Speriamo che settimana prossima la ruota giri. Palazzolo purtroppo si è strappato di brutto, non siamo neanche fortunati».

Esordio sfortunato per uno degli ex di giornata, Andrea Battistello: «Abbiamo fatto un primo tempo in difficoltà, mentre nella ripresa siamo riusciti a spingere di più ma non siamo riusciti a trovare il gol. Sotto l’aspetto caratteriale ci abbiamo dato dentro di più, forse è mancata anche un po’ di fortuna».

Si prende volentieri i tre punti il mister dell’Inveruno Achille Mazzoleni: «Un Inveruno strano. Cinico magari no, perché qualche altra occasione l’abbiamo vista. A volte però è bello anche vincere così, prendendoci la rivincita della gara dell’anno scorso. Nel primo tempo molto bene, anche perché loro ci hanno concesso tanto. Il Varese poi ha spinto forte, costruito occasioni, ma ci è andata bene. Rispetto all’anno scorso credo che sia una squadra simile. Hanno forse un po’ più di qualità in mezzo al campo. Mi fa strano che sia solo a 4 punti. Il nostro segreto è la pazienza di costruire negli anni. Ci vuole tempo. Certo, Inveruno non è Varese, ci sono meno pressioni».

LE PAGELLE:

BIZZI 6: Sul gol non ha grandi colpe, vive una partita abbastanza tranquilla

CARECCIA 5,5: Soffre tanto nel primo tempo. Nella ripresa si rifà parzialmente, ma più in fase di spinta che di copertura

BRUZZONE 5: Sull’occasione del gol si fa bere da Broggini lasciandogli lo spazio per il cross decisivo (Simonetto s.v)

FERRI 6: Tanta esperienza che però non è bastata per evitare il gol. Copre bene e prova anche a impostare, ma i suoi lanci sono il più delle volte senza mira

GRANZOTTO 5: Non bene in copertura e oggi neanche in spinta. Iacolino nella ripresa lo cambia inserendo Arca

Arca 6: Si presenta con un pallone quasi perso, poi si riscatta con una prestazione solida. Peccato che Longobardi non trasformi il suo bel cross in rete

MONACIZZO 6: Malino in impostazione, ma in fase di non possesso è un perfetto tappa-buchi.

MAGRIN 5,5: Nel primo tempo, quando il Varese ha bisogno di maggiore sicurezza nel palleggio, si perde e rallenta il gioco. Nella ripresa fa qualcosina di meglio

ZAZZI 5: Un tiro alto in apertura di gara, poi poco altro

Battistello 6: Tanta fisicità per un esordio tutto sommato positivo. Va anche al tiro, ma Monzani gli nega la gioia del gol

ROLANDO 5: Non riesce mai a rendersi pericoloso, forse anche perché mai servito in condizione di puntare l’uomo

Repossi 7: Accellera, spinge, subisce fallo. Poco lucido a spacca la gara. Se il Varese ha un’altra faccia nella ripresa è soprattutto grazie a lui

PALAZZOLO 5,5: Come per il resto della squadra, nella prima frazione fatica a trovare il giusto rapporto tra tempi e spazi. Sfortunato a farsi male nella ripresa. Speriamo rientri presto

Lercara 6,5: Tanta grinta, quasi non da lui. Anche nel suo caso, Monzani si contrappone a una sua conclusione che avrebbe potuto avere sorte più positiva

LONGOBARDI 6: Da elogiare per grinta e caparbia, ma ha sulla coscienza almeno due occasioni fallite. Sfortunato a colpire la traversa con un sinistro potente