Identificato l’aggressore del sindaco Guzzetti

Lorenzo Guzzetti

La polizia locale di Origgio-Uboldo ha identificato l’autore dell’aggressione al sindaco Lorenzo Guzzetti.

Si tratterebbe di un 31enne residente in Svizzera che avrebbe agito per motivazioni personali non legate all’attività istituzionale del primo cittadino di Uboldo.

E’ successo martedì sera intorno alle 18 quando il primo cittadino stava percorrendo via Padania. Un’auto l’ha tamponato e mandato fuori strada. Ne è sceso un uomo che, prima che Guzzetti potessi riprendersi, l’ha preso a pugni. Quindi senza dire una parola è risalito in macchina e si è dileguato.

Un passante ha dato l’allarme e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del Sos Uboldo che ha prestato le prime cure a Guzzetti che qualche ora dopo è stato dimesso dall’ospedale di Saronno con una prognosi di pochi giorni per escoriazioni al collo e al volto.

Fin dai primi momenti i carabinieri hanno accertato che la vicenda non era legata all’attività politica ed istituzionale del sindaco.