II territorio venga coinvolto per definire il futuro dell’ospedale

ospedale angera ondoli padiglione b

Il Comitato spontaneo per l’Ospedale di Angera è di nuovo insoddisfatto: « A tutt’oggi infatti non si sa più nulla delle famose risorse sbandierate durante i giorni in cui le Mamme, i Cittadini e il Comitato presidiavano il Punto Nascite di Angera ( se non erriamo la somma stanziata era pari a € 1.000.000 per Angera e altrettanti per Somma Lombardo ); importi destinati a consolidare e ad implementare le strutture ospedaliere. La questione che più ci preoccupa è la mancanza del Personale sanitario, in particolare quello Infermieristico : tale carenza sembra interessare tutta la Struttura Ospedaliera di Angera con evidenti ripercussioni nel medio e lungo periodo. Non vorremmo che venga poi utilizzata come scusa per diminuire l’erogazione dei servizi ai cittadini. Serve una linea chiara e precisa che indichi quali opere devono essere fatte per l’Ospedale di Angera e soprattutto garantire piena occupazione sia per quanto attiene il Personale Medico sia quello Infermieristico. E queste azioni devono essere adottate con il pieno coinvolgimento del Territorio e di tutte le Parti sociali».