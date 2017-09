.

La crisi finanziaria ha colpito e intaccato nel 2009 e negli anni successivi soprattutto le piccole-medie imprese, il cuore pulsante del tessuto economico e imprenditoriale dell’Italia e, in particolare, della Lombardia.

Il momento di ripresa che si inizia a vedere in questo ultimo periodo dipende dal fatto che molte aziende locali hanno riscoperto e messo in pratica alcune tattiche commerciali molto ingegnose un tempo molto utilizzate. Quella fondamentale è il bartering o cambio merce pubblicitario.

Il funzionamento e la convenienza del bartering

L’azienda fornisce i beni oggetto della sua produzione principale ad un’altra azienda, chiamata barter company o advertisement store, in cambio di piani pubblicitari e di marketing. Nel barter Milano si è distinta come centro di apertura dell’intero territorio lombardo verso questa tattica commerciale rivelatasi conveniente e, in certi casi, determinante per il successo dell’azienda.

I presupposti che giustificano la convenienza di un simile piano commerciale sono molteplici:

- gli eccessi di produzione;

– le rimanenze di magazzino;

– necessità dell’implementazione di un piano pubblicitario efficace.

In primo luogo, ogni impresa di produzione di beni quali l’abbigliamento o i tessuti e, in particolare quelle di piccole dimensioni, deve produrre in eccesso rispetto al proprio volume medio di vendite così da coprire i costi fissi ripartendoli su un numero maggiore di prodotti.

In secondo luogo, l’eccesso di produzione creato in questo modo spesso aumenta le unità di beni invenduti e, quindi, determina le rimanenze di magazzino che, alla fine dell’anno fiscale, pesano sulla quantificazione dell’imposta sociale.

Infine, le aziende di piccole-medie dimensioni, dovendo investire nella produzione, non hanno la liquidità e la disponibilità finanziaria per investire nelle strategie pubblicitarie finalizzate a promuovere effettivamente i beni prodotti.

Ecco che, allora, in presenza di una situazione di questo tipo il barter diviene una soluzione eccezionale. I principali vantaggi della tecnica commerciale del bartering sono:

- la valorizzazione delle rimanenze di produzione;

– l’autofinanziamento a costo zero;

– l’esposizione pubblicitaria.

Il primo grande vantaggio è la valorizzazione di beni invenduti giacenti in magazzino: questi, infatti, vengono impiegati per ottenere una prestazione vitale per l’azienda, un piano di marketing.

Il secondo vantaggio attiene riguarda la totale assenza di costi finanziari.

La piccola impresa non deve utilizzare denaro per ottenere l’esposizione pubblicitaria, l’intera operazione è uno scambio tra beni dell’impresa e la prestazione della barter company. Si dice, quindi, che il bartering rappresenta un modo di autofinanziamento a costo zero per l’azienda che si rivela un beneficio per tutte le parti coinvolte.

Infine, il corrispettivo dei beni è un’esposizione pubblicitaria che consente di mostrare la propria potenzialità, i pregi e la qualità dei propri prodotti. Inoltre, la merce scambiata viene rilasciata a negozi specializzati con accesso limitato a soggetti selezionati in possesso della tessera, la quale viene data a personaggi che lavorano nel settore pubblicitario.

La piccola-media impresa, allora, non solo beneficia del piano pubblicitario ma anche di tutti i soci tesserati degli ADV Store.

I centri migliori sul territorio specializzati nel sistema di bartering

Le aziende specializzate in questo tipo di scambio commerciale o barter companies , recentemente, hanno avuto un grande sviluppo sul territorio lombardo grazie all’esempio di Milano. Le piccole-medie imprese di questa zona si distinguono soprattutto nel settore tessile e dell’abbigliamento e, tuttavia, la concorrenza, i costi e la crisi spesso impediscono di avere la giusta pubblicità.

L’industria dell’abbigliamento locale rappresenta un piano di prova per il successo del bartering.

Infatti, i prodotti d’alta qualità del Made in Italy spesso hanno una nicchia ridotta di mercato a causa della scarsa esposizione e pubblicità. Tuttavia, il barter costituisce la tecnica commerciale in grado, da un lato, di mostrare e valorizzare i pregi e la qualità dell’abbigliamento a tutti i soci tesserati dell’ADV Store e, dall’altro, di avviare la migliore campagna marketing che consente di rendere nota l’azienda e, soprattutto, i suoi prodotti.

ADV Deal s.r.l., una barter company di grande successo, ha sviluppato una rete estesa su tutto il territorio lombardo e, altresì, un negozio per la vendita delle merci scambiate nel pieno rispetto delle regole di mercato.