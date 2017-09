Il “birrificio sociale” muove i primi passi

Le foto di Malnate

Venerdì 22 settembre alle ore 21, nella sala consiliare di Malnate, sarà illustrato per la prima volta il progetto di un “birrificio sociale” che dovrebbe sorgere nel giro di un triennio in città. Intanto però i responsabili, guidati da Thomas Mentasti, inizieranno a produrre birra su impianti di altre aziende per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione del Birrificio Sociale, struttura nella quale lavoreranno persone appartenenti a categorie disagiate.

