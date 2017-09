Il Canto della terra la Museo Castiglioni

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il Museo Castiglioni di Varese dal 14 0ttobre 2017 al 7 Gennaio 2018 ospita la mostra didattico interattiva “Il canto della Terra” che raccoglie e documenta centinaia di oggetti sonori provenienti dal regno minerale, vegetale e animale in un percorso da vedere, sentire, suonare.

Un itinerario per esplorare come la musica ha animato la preistoria e la storia dell’uomo, prima dell’avvento della meccanica e dell’elettronica, quando l’interazione tra Uomo e Natura era assoluta. Collocata in una Stanza della Natura, l’esposizione è articolata in una serie di percorsi didattici e spazi laboratoriali.

Conduce i percorsi Antonio Testa, produttore, musicista, percussionista, insegnante di propedeutica musicale e musicoterapeuta. Ha svolto approfonditi studi sulla musica dei popoli tribali e sulla musica d’ambiente, sui suoni e sui rumori della natura, sulla correlazione tra musica e movimento e tra suono e immagine.

Dagli anni ‘80 ha sviluppato progetti artistici e didattici in collaborazione con scuole, università, teatri, musei, ospedali psichiatrici e carceri utilizzando il metodo “Giocare con i suoni” da lui ideato ed edito da Alpha Centauri/BMG Ricordi nel 2000.

Collabora con importanti riviste specializzate nel settore musicale e nella didattica. Le sue ricerche sulla funzione terapeutica della musica sono pubblicate in testi universitari. Compone musica per film, documentari naturalistici e teatro. “Il Canto della terra” è un invito a riappropriarci di voci e suoni non tecnologici e a riscoprire “l’ecologia del suono”.

Per la visita/laboratorio alla mostra temporanea è necessaria la prenotazione.

Gli orari delle visite sono: Sabato: 15.30, Domenica: 11.00 – 15.00 – 16.30.

Per in info consultare il sito