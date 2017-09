Il capriolo attraversa la strada e investe un motociclista

ambulanza soccorsi 118

Una botta improvvisa, la moto che traballa e il motociclista che viene sbalzato a terra, finendo in un fossato a bordo strada. E’ successo tutto in un attimo, quello che basta ad un capriolo per attraversare la strada. (immagine di repertorio)

Perché ad investire un uomo di 58 anni nella serata di giovedì 28 settembre è stato proprio un capriolo. E’ successo lungo la statale 233 nel territorio di Marchirolo all’altezza del distributore Tamoil. L’uomo -che stava viaggiando verso Varese- è stato soccorso da alcuni automobilisti che erano dietro di lui. Sul posto sono così arrivati i soccorritori di Areu con un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di portarlo in ospedale a Varese in codice giallo.

Un problema, quello degli incidenti con animali, che sta diventando sempre più frequente. Gli ultimi dati disponibili riguardo gli incidenti con animali selvatici in provincia di Varese mostrano un netto aumento nel tempo: dai 150 casi registrati nel 2012 ai 250 segnalati nel 2015. Numeri preoccupanti che stanno portando alcune località a prendere contromisure, come nel luinese dove da qualche mese sono stati posizionati dissuasori del progetto “road kill”: un sistema di cartelli luminosi e i dissuasori acustici -che simulano la presenza di cani da caccia o di cacciatori- che entrano in funzione quando i sensori rilevano un animale in arrivo in prossimità della strada.