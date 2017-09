Il Castello Sforzesco diventa una fattoria per un giorno

Alla Fattoria Pasquè (inserita in galleria)

Ogni anno quasi 400mila bambini passano una giornata nelle fattorie didattiche della Lombardia. E’ quanto sottolinea la Coldiretti regionale nel sabato dedicato al “Contadino style” all’interno della più grande fattoria mai realizzata nel centro storico di una città a Milano al Castello Sforzesco con #stocoicontadini della Coldiretti con agriasilo e fattoria didattica dove i più piccoli possono imparare a mungere gli animali e a pigiare l’uva.

“La didattica in fattoria – spiega Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia – è una scelta strategica per far crescere le nuove generazioni con una maggiore consapevolezza dell’ambiente, della biodiversità, del rispetto del cibo e della sovranità alimentare che l’agricoltura può e deve garantire al Paese. Noi ci crediamo e la richiesta delle famiglie è in aumento”.

E se prima i bambini pensavano che le mucche fossero viola e il latte arrivasse dal tetrapack, adesso sempre più spesso portano a casa i loro “esperimenti” di agricoltura applicata o raccontano quello che hanno imparato in una giornata in fattoria. Questa nuova consapevolezza agricola – spiega Coldiretti Lombardia – ha portato anche alla nascita di attività come gli agri asilo e di lavori come le agritate nell’ambito di un nuovo sistema di welfare che fa emergere il valore educativo e formativo della didattica legata alla terra. Nel 90% dei casi – afferma la Coldiretti Lombardia – le giornate di lezioni in campagna durano in media 6 ore fra sessioni teoriche e attività pratiche per scoprire come si fa il burro, cosa nasce nei campi, come si allevano gli animali, cosa cresce negli orti e molto altro ancora.