Il cavalcaferrovia è aperto, Broglio e San Paolo di nuovo collegati

Induno Olona - Apertura del cavalcaferrovia

E’ andata: da questa mattina alle 7.30 è finalmente aperto e percorribile il cavalcaferrovia che permette di superare i binari della ferrovia a Induno Olona.

Poche centinaia di metri che, per gli abitanti della parte sud del paese, fanno la differenza. L’apertura del collegamento sopraelevato tra le vie Campo dei Fiori e via Cappelletta-via Pavia, rimette in comunicazione, dopo anni, due popolosi rioni di Induno Olona, il Broglio, verso il Birrificio Poretti, e la zona tra la ferrovia e la statale 344 che collega Varese alla Valceresio.

L’apertura al traffico, già più volte annunciata nei mesi scorsi e poi rinviata per diversi problemi tecnici, è avvenuta senza alcuna cerimonia inaugurale, e solo il tricolore esposto da una signora che abita proprio sul nuovo tracciato segnala la novità. Diversi i curiosi che hanno voluto “provare” il nuovo ponte, chi in macchina chi a piedi o in bici, ma anche sullo skateboard o, in scarpette da running e calzoncini, come nuovo percorso per una corroborante corsetta.

“Siamo contenti, indubbiamente, era un’opera importante e finalmente la vediamo in funzione – commenta l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Maurizio Colombo – Il cavalcaferrovia, e i ritardi che si sono accumulati su quest’opera, sono un esempio di quanto sia complessa e difficile tutta la partita della ferrovia e delle opere connesse, un complicato intreccio di interventi, opere, appalti, ditte al lavoro, servizi da ricollocare, dove operano tanti soggetti che devono coordinarsi e dove basta un problema per far slittare i tempi prefissati”.

Il nuovo ponte verrà verrà dedicato agli Alpini, che proprio qui avevano la loro “casetta”. Nei prossimi mesi è in programma una cerimonia di intitolazione con la posa di un cippo sulla sommità del tracciato.