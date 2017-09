Il “Cinema Povero” sempre più internazionale: 180 opere per il Festival

Centinaia le opere che hanno animato l'evento che si è svolto nei giorni scorsi: giuria internazionale e pubblico premiamo il cortometraggio "Una partita ai confini del mondo"

Un’edizione che ha battuto tutti i record. Si è svolta tra il 23 e 25 settembre la quarta edizione del “Festival Internazionale del cinema povero”, l’evento organizzato dall’associazione “Cinema Povero” di Ispra e sostenuto da Caffè Chicco D’Oro, il Mercante di Caffè e Comitato Jrc. L’iniziativa ha richiamato piccoli grandi film da tutto il mondo, attirando centinaia di persone ad assistere alle proiezioni. 180 le opere in concorso, di tutti i generi, 98 straniere, 82 italiane. Inoltre, sono passati durante le serate anche registi affermati come Daniele Cirpì e Marco Bellocchio.

Sono 24 i film arrivati in finale. Il Nasso 2017, ovvero il premio principale della manifestazione realizzato dallo scultore Cesare Ottaviano, se lo sono aggiudicato David Valalao e Debora Gornati, entrambi di Mongella, in provincia di Genova. Il loro piccolo film si è aggiudicato anche il premio del pubblico. Il cortometraggio aveva come titolo “Una partita ai confini del mondo” e racconta di un’amicizia che può durare per sempre. Menzione speciale al thriller “Ghost and Fulvio” di Sandro Vanzan, mentre un’altra menzione è andata al giapponese “14.00” di Kazuka Ashizawa.

«È stata n’edizione straordinaria che ha battuto tutti i record: sono arrivati filmati da Iran, Giappone, Spagna, e molti altri paesi del mondo – racconta con soddisfazione Pierre Ley, uno degli organizzatori della manifestazione -. Questo festival è potuto nascere e crescere grazie a internet. Basti pensare che la giuria è dislocata ai quattro angoli del pianeta. Quest’anno abbiamo avuto le proiezioni a Ispra, Gemonio e Sesto Calende».