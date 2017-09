Il circo e teatro di strada regala emozioni per due giorni con SbocciArt

Sbocciart

Una due giorni tutta dedicata al circo contemporaneo (quello senza animali) e al teatro di strada: è lo SbocciArt, il festival che animerà sabato 23 e domenica 24 settembre la cittadina di Cardano al Campo. «Per regalare sogni e momenti di spensieratezza»

«Più di venti artisti, oltre venti spettacoli unici da non perdere» spiega Marco Raparoli, che insieme a Luana Facchetti è il promotore di Sbocc, la scuola di circo che da un anno ha aperto nella ex bocciofila della Casa del Popolo e che organizza appunto anche il festival, insieme a tante realtà cardanesi. La particolarità è anche questa: Cardano è una cittadina che – prima con la rassegna Circoteatro, poi il festival Mast ora in pausa per un anno, ora con lo Sbocc – si è ritagliata un po’ il ruolo di piccola capitale del circo e delle arti di strada in provincia (e non solo). «Quest’anno cercheremo ancora di più il territorio» assicura Luana Facchetti. «Faremo un allestimento del paese colorandolo, ci sono tanti volontari coinvolti, persone del paese che hanno messo a disposizione la corrente elettrica per gli spettacoli, la propria casa per ospitare gli artisti».

Appuntamento dunque sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 15, tra spettacoli e laboratori. In questi giorni in cui è in corso il meeting di operatori del circo sociale ed educativo, a Cardano si respira un po’ un clima euforico e anarchico. Tanto che il programma è ancora in via di definizione, sull’onda degli arrivi e delle partenze. «Il programma degli spettacoli sarà appeso all’ultimo, ci sarà un pieghevole» spiega Raparoli. Ma ci sarà anche un QR code per scaricarlo aggiornatissimo, sul proprio smartphone.

Dove andare per vedere gli spettacoli? Al Parco Usuelli ci saranno i laboratori di circo, gli altri spazi-spettacolo saranno nella piazzetta Sturzo (vicino alla pasticceria ore7, sarà qui anche lo spazio street food), in piazza Sant’Anastasio e piazza Mazzini (i due spazi di fronte e a lato della chiesa), nelle vie limitrofe. «Ringraziamo davvero i cardanesi che sopportano questo piccolo disagio per due giorni, in cambio di allegria e spettacoli per tutti».

Spettacoli, ma anche momenti formativi per avvicinarsi alle tecniche circensi, laboratori creativi, percorso su pony, istallazioni interattive, flash mob, truccabimbi, mercatino dell’artigianato.

SbocciArt è un evento gratuito realizzato in collaborazione e con il contributo del Comune di Cardano al Campo, sponsorizzato da Pasticceria Ore7 e Fondazione Melo. È realizzato anche grazie a: MAST Festival, associazione Atratti, Synergy, Pro Loco Cardano, La casa di Marina, Casa del Popolo, Circolo Quarto Stato, Ronco di Diana, Los galoppinos (Roby e i suoi amici), Il Seme, Balance Academy, Pixel FotoClub, Para Todos Todo, Ambra Point, Stefania Pravato.