Il circolo Gagarin riapre con un concerto

Circolo Gagarin riapre venerdì 15 settembre con un concerto. Apriranno i Labradors con il loro powerpop da Milano. Per fans di Weezer, Husker Du e Jam. Il loro disco “The great maybe”, uscito per To Lose La Track, vi farà cantare per gli ultimi giorni di estate. Sul palco anche i Monte Jr, punk rock band dalla Motor City di noi altri, arricchito di harcore tupatupa ed emo scanzonato. Salvo eventi eccezionali, il circolo sarà aperto nei consueti giorni e orari di apertura: venerdì, sabato e domenica sera dalle 20:30 in poi.

Tante sono le cose che un gruppo sempre più ampio di volenterosi ha in serbo per i soci. Il calendario dei corsi è particolarmente ricco. Vi ricordiamo da subito, come sempre, che tutte le iniziative (quindi anche i corsi) che si svolgono al Circolo Gagarin sono riservati ai soli soci ARCI.

La campagna associativa 2017/2018 è iniziata. Qui ulteriori info http://www.circologagarin.it

I corsi:

HATHA YOGA

Pensare con il corpo attraverso una delle discipline più antiche del mondo, per ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

da giovedì 14 settembre alle 19:00

prima lezione gratuita

CAPOVERSO – COLLETTIVO DI SCRITTURA

Scrittori esordienti o wannabe, grafomani, dubbiosi, ermetici, procrastinatori, creatori di storie senza gambe: non importa. Vi aspettiamo tutti. Requisiti: carta, penna, buone idee.

da domenica 17 settembre alle 17:30

ingresso sempre gratuito riservato ai soci ARCI

FARE PUGILATO POPOLARE

Sul modello delle palestre popolari metropolitane, un percorso sportivo sulla nobile arte ma non agonistico, non basato sullo scontro e sulla vittoria ma piuttosto rispettoso dei corpi, delle diversità (anche di genere) e della dimensione sociale della disciplina sportiva, oltre che dell’accessibilità economica.

riunione organizzativa giovedì 21 settembre alle 21:00

APPRODI – IL GRUPPO DI LETTURA

Nuova edizione del fu Domesticity! Perché Approdi? Perché gli autori che abbiamo scelto scrivono quella che viene definita World Literature: sono nigeriani, indiani, cubani… ma anche australiani, canadesi, inglesi…

da martedì 26 settembre alle 21:00

LABORATORIO DI NARRAZIONE – PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI

Tre appuntamenti per sviluppare una sensibilità critica nei confronti delle diverse forme della narrazione e imparare a creare esperienze di dialogo che possano essere sfruttate nei contesti di cura.

da domenica 15 ottobre alle 14:00

SCRIVERE A FUMETTI

Da semplici appassionati a sceneggiatori di fumetto: un corso alla scoperta delle differenze tra culture fumettistiche e mercati per capire come costruire storie e districarsi tra linguaggi, trame e personaggi. Con Adriano Barone, Alessio De Santa, Simone Rouge Rossoni.

da martedì 17 ottobre alle 20:30

LABORATORIO DI STRATEGIE NARRATIVE PER PROGETTARE LA DIDATTICA

Tre incontri laboratoriali in cui sperimentare strategie di costruzione di racconti immersivi per migliorare gli apprendimenti degli studenti. L’obiettivo è di sviluppare abilità professionali per la costruzione di prove di verifica in forma narrativa, consentendo la promozione e valutazione di competenze. Un’opportunità per gli insegnati della scuola primaria e secondaria di confrontarsi con le più recenti innovazioni nel campo degli studi pedagogico-didattici.

da domenica 22 ottobre alle 14:00

CORSO DI PRODUZIONE DI MUSICA ELETTRONICA

Il corso offre la possibilità di avvicinarsi alla produzione di musica elettronica tramite il software Ableton Live, anche se le nozioni apprese potranno poi essere applicate anche ad altri programmi. Si articola in due fasi, base ed avanzata (frequentabili indipendentemente l’una dall’altra), e comprende cenni ed approfondimenti sulla teoria del suono, l’audio digitale, il linguaggio MIDI, la creazione di parti ritmiche, melodiche ed armoniche, l’arrangiamento, la sintesi del suono, l’uso creativo di effetti e processori e il missaggio. Molti saranno gli esercizi individuali.

da sabato 4 novembre alle 10:30

LA FAUNA PENNUTA VICINO A NOI

Quante specie di uccelli abbiamo in provincia di Varese? 341. Quattro incontri per conoscere alcuni dei nostri coinquilini ed imparare a rispettarli.

da mercoledì 8 novembre alle 21:00

TAGLIO & CUCITO – UN PRIMO APPROCCIO

A grande richiesta, torna il corso di taglio e cucito! Cerniere rotte o bottoni scuciti non saranno più un grosso problema! Questo corso introduce all’uso della macchina da cucire e all’abc delle tecniche di taglio e cucito base.

da lunedì 13 novembre alle 20:30

