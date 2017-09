Il Codacons valuta il piano della sosta: “E le biciclette?”

Il Codacons analizza il nuovo piano della sosta della città di Varese: plauso per i passi avanti con il nuovo piano della sosta, ma ancora permangono alcune criticità che Codacons non manca di sottolineare.

Per prima cosa servono incentivi, non solo a coloro che abitano in centro alla cittadina, e che possono beneficiare per esempio di alcune agevolazioni per quanto concerne il servizio Park & Bus., ma anche a coloro che abitano nella periferia, che sembrano essere stati dimenticati dalle iniziative intraprese.

Ma il fatto più grave riguarda l’assoluta assenza di menzione per quanto concerne l’utilizzo di biciclette, come mezzo alternativo di spostamento in città.

Varese rimane una città in cui al giorno d’oggi risulta essere difficile, quando non impossibile o pericoloso, muoversi in biciclette. La completa assenza di piste ciclcabili infatti va a discapito di coloro che scelgono la bici come mezzo di spostamento.

Per il Codacons è essenziale promuovere l’utilizzo della biciclette in città, unico mezzo vero per combattere l’inquinamento atmosferico.

“Scriveremo al Sindaco in merito, sperando di attivare un dialogo che consenta di attuare una strategia comune per combattere l’inquinamento e per promuovere l’utilizzo sicuro della bicicletta a Varese” conclude il Codacons.