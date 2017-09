Il Como torna a Varese. I punti forti e le debolezze dei lariani

Foto varie di calcio

Domenica 10 settembre (ore 15), al “Franco Ossola” tornerà il Como per ridare vita al derby.

Sarà sicuramente una sfida molto sentita e le due squadre cercano riscatto dopo un inizio in ombra. Il Varese arriva dal pareggio in extremis di Borgaro, mentre il Como è stato sconfitto in rimonta 2-1 dalla Pro Sesto a Seregno (campo di casa dei lariani in attesa dell’ok della Lega al “Sinigaglia”).

Il Como ha già sfidato in questa stagione la Pro Patria in Coppa Italia, battendola ai rigori dopo lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari.

Contro i tigrotti i lariani sono apparsi in ritardo di preparazione – conseguenza della tribolata estate che ha visto il fallimento della società e la rinascita di una nuova dirigenza -, con una squadra ancora priva di pezzi importanti.

Mister Antonio Andreucci è però riuscito in poco tempo a dare un buon assetto al suo scacchiere. Contro la Pro Patria i lariani sono apparsi ben compatti, soprattutto in fase difensiva, guidati dall’esperto centrale di difesa Davide Sentinelli, classe 1979, che ha saltato la prima di campionato per squalifica, ma che sarà a disposizione al “Franco Ossola”. Lo schema si partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1.

Sempre in Coppa Italia ha ben figurato il portiere classe 1998 Matteo Kucich, non solo per le due parate decisive ai rigori, ma anche per una personalità non comune alla sua età.

In attacco ci sarà Nicola Petrilli, arrivato in riva al Lario dopo la rescissione con il Padova in Serie C e già a segno nella prima di campionato. Non ci sarà invece Matteo Guazzo, che a Seregno è stato espulso pochi minuti dopo il suo ingresso in campo per reciproche scorrettezze con l’ex Varese Daniele Corti, in forza alla Pro Sesto.