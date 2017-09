“Il Comune deve tutelare gli ausiliari”

Strisce bianche sosta Varese

Il sindacato Cub Varese chiede maggiore tutela per i dipendenti pubblici e in particolare per gli ausiliari del traffico, dopo l’aggressione a una donna che stava per multare un automobilista in divieto di sosta a Varese.

“Martedì sera una ausiliaria della sosta è stata aggredita in pieno centro per aver chiesto ad un autista di spostare la propria auto parcheggiata non solo in divieto di sosta ma in posizione di intralcio al traffico e pericolosa per i pedoni – scrive il sindacato di base -. Come CUB Pubblico Impiego del Comune di Varese esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a questa lavoratrice e crediamo che un lavoratore nell’espletamento del proprio dovere meriti tutt’altro. Sono sempre più numerosi gli episodi di violenza e intolleranza nei confronti degli Ausiliari e degli Agenti di Polizia Locale”.

“Ma la solidarietà non basta e ancor meno servono le strumentalizzazioni politiche in corso.

Servono invece misure concrete da parte dell’Amministrazione comunale e di AVT perché crediamo che svolgere questo servizio presenti margini di rischio non più accettabili.

Come sindacato CUB P.I. riteniamo che questi lavoratori debbano essere tutelati meglio in modo che simili episodi non si ripetano e chiediamo quindi al Sindaco di Varese e alla dirigenza di AVT, a tutela dell’incolumità dei lavoratori, di introdurre modalità organizzative come quelle già sperimentate nell’ambito della Polizia Locale, ad esempio prevedendo l’espletamento “in coppia” del servizio degli Ausiliari”.