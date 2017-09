Il Comune di Varese aderisce alla misura Nidi Gratis

Foto varie

Il Comune di Varese ha aderito alla Misura Nidi Gratis. La Misura è sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito del programma del Fondo Sociale Europeo, Asse Prioritario II – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà e prevede l’azzeramento della retta per i bambini che frequentano gli Asili Nido.

Il Comune rientrerà nella seconda finestra disponibile per la misura Nidi Gratis, questo per consentire anche ai genitori che iscriveranno i propri figli entro il 30 settembre 2017 di poter presentare la domanda a Regione Lombardia. Le iscrizioni negli asili comunali di Varese infatti sono ancora aperte fino al 30 settembre. Nei giorni scorsi l’assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese ha informato le famiglie in merito alla misura Nidi Gratis consegnando una lettera a tutti i genitori dei bambini iscritti agli asili.

Secondo la delibera d’istituzione di Misura Nidi Gratis, possono presentare domanda di adesione i genitori che alla data di presentazione della medesima, abbiano i seguenti requisiti: indicatore della situazione economica equivalente – ISEE

inferiore o uguale a 20.000 euro; essere entrambi occupati o se disoccupati avere sotto scritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 150/2015; essere entrambi residenti in Regione Lombardia

Per usufruire della misura Nidi Gratis (qui le info) i genitori potranno presentare domanda di adesione da mercoledì 15 novembre dalle ore 12.00 fino a venerdì 1 dicembre alle ore 12.00. La domanda di adesione alla Misura si effettua esclusivamente on line, attraverso SiAge, raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Le famiglie che accederanno alla misura dei Nidi Gratis riceveranno l’azzeramento delle rette a partire dal mese di frequenza del bambino, quindi la misura sarà retroattiva.