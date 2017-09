“Il Comune non venda il nostro cinema”

Foto varie

Una volta i cinema a Gavirate erano due. Poi uno ha chiuso e ancora chiuso sta: l’Eden.

Resiste il cinema Garden, in centro, una sala comunale gestita dal 2008 da un’associazione culturale senza scopo di lucro, “L’immaginario”, che in questi giorni è preoccupata per la sorte delle 230 poltroncine che quando la luce si spegne ancora fanno sognare.

L’immobile di proprietà comunale, è finito nel documento unico di programmazione triennale fra le opere di possibile alienazione.

Una voce inserite per questioni burocratiche, secondo l’amministrazione. Una fonte di preoccupazione per i soci e i vertici dell’associazione che da anni assicurano una programmazione cinematografica lontana dai percorsi esclusivamente commerciali che spazia dalla trasmissione dell’opera e della grande musica d’arte, alle proiezioni documentaristiche o per bambini, alle serate culturali. Non proprio in cinema d’essai, ma quasi.

«Ora, inserendo quella voce fra i beni da alienare, davvero non sappiamo cosa pensare – spiega il consigliere comunale Vittorio Mastrorilli, tra i fondatori dell’associazione – . Il sindaco ha affermato che non è prevista alcuna vendita dell’immobile: chiederemo il verbale della seduta consiliare. E inoltre utilizzeremo tutti i gli strumenti a nostra disposizione per far correggere quel documento approvato dal consiglio comunale».

“L’immaginario” vanta 2.200 soci. Il biglietto per le serate e gli spettacoli costa molto meno rispetto agli standard di mercato e per entrare è necessario avere la tessera di socio.