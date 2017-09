Il concerto gratuito di Renzo Arbore al Dal Verme

SUPERQUARK - RENZO ARBORE

“Tutti coloro che, giovedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano vorranno assistere alle ore 20.30 al concerto di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana inserito nell’ambito del cartellone del Prix Italia 2017, dovranno registrarsi preventivamente sul sito

www.prixitalia.rai.it “Evento Arbore” il Concerto di Renzo Arbore è gratuito fino ad esaurimento posti”. Lo scrive una nota di Regione Lombardia che quest’anno collabora con l’evento della Rai a Milano.

ALTRI APPUNTAMENTI – Nell’ambito del 69° Prix Italia, dal titolo ‘Back to facts’, il festival internazionale della radio, della tv e del web che si svolge a Milano dal 28 settembre all’1 ottobre, venerdì 29 alle ore 10 al ‘Piccolo Teatro Grassi’ di via Rovello, 2 a Milano ‘Mariangela!’, una produzione Rai Storia realizzata da 3D Produzioni di Fabrizio Corallo,

regia di Michele Mally, condotto da Lella Costa con Renzo Arbore e Anna Melato. Saranno presenti Renzo Arbore, Lella Costa, Anna Melato e Silvia Calandrelli, direttore Rai Cultura.

RAI PER AMATRICE – Nel Prix Italia, la sezione ‘Rai per Amatrice’ presenta ‘Casa d’altri’, una produzione Bartleby Film con Rai Cinema per la regia di Gianni Amelio. Appuntamento venerdì 29 alle 19.30 a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti, 2 a Milano.

OMAGGIO A GABER – Sabato 30 settembre, Rai Teche propone, in anteprima, ‘Gaber Gaber – Libero come un uomo’, per la regia di Luca Rea con la collaborazione di Andrea Di Consoli. Saranno presenti Livio Paolo Dal Bon, presidente Fondazione Giorgio Gaber e Maria Pia

Ammirati, direttore Rai Teche. La proiezione a Palazzo Giureconsulti (piazza Mercanti, 2 a Milano) dalle 19.30.

‘DIMMI DI TE’ – Domenica 1 ottobre alle 20, a ‘La Triennale’ di Milano (viale Emilio Alemagna, 6 a Milano) appuntamento con ‘Dimmi di te live show’ con Niccolò Agliardi accompagnato da Giacomo Ruggeri alla chitarra, Tommaso Ruggeri alla batteria, Francesco Lazzari al pianoforte, Andrea di Cesare al violino e Matteo Bassi al basso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – La prenotazione è obbligatoria per tutti gli appuntamenti: workshop, lecture, anteprime e spettacoli. I contatti sono: prixitalia.eventi@rai.it – 0231995090 e 3489714751. Per motivi di sicurezza, ogni prenotazione sarà confermata se corredata dei seguenti dati: nome, luogo, data di nascita e contatto telefonico di ogni partecipante. Un documento di riconoscimento sarà richiesto all’ingresso.