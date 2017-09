Il cuore della Siria batte all’Antica Rimessa del Tram

Lavena Ponte Tresa - Mostra fotografica Bambini della guerra

E’ stata inaugurata venerdì sera e proseguirà fino al 1° ottobre la mostra fotografica “Human race – Gli occhi degli innocenti”, del fotografo Andrea Palmucci, organizzata dall’associazione Support and Sustain Children.

In mostra le belle ed emozionanti immagini scattate dal fotografo durante le missioni con l’associazione nei campi profughi della Siria e in altri paesi dell’area mediorientale, dove Support and Sustain Children interviene per portare aiuti umanitari, per sostenere i bambini e le loro famiglie e garantire assistenza medica.

All’inaugurazione della mostra – che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale – erano presenti, oltre ai volontari dell’associazione, il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, il vicesindaco Grazia Donata Mina e l’assessore ai servizi sociali Pasqualino d’Agostino.

Le volontarie dell’associazione, nata in provincia di Bergamo ma con diversi sostenitori anche in provincia di Varese, in particolare in Valceresio, hanno letto un messaggio della presidente Arianna Martini, per raccontare lo spirito e la missione di un’associazione “nata dal basso” per “contribuire in piccolissima parte a migliorare (non certo a risolvere…) le sorti di molti bambini dimenticati dal mondo. Dimenticati da adulti impegnati a costruire odio e a calpestare questi piccoli fiori, unica salvezza dell’umanità”.

Chi volesse sostenere l’associazione può trovare tutte le informazioni sul sito internet o sulla pagina Facebook di Support and Sustain Children.

La mostra sarà visitabile fino al 1° ottobre dal lunedì al venerdì alle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.