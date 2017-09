Il deserto nei parcheggi per i pendolari

"i posteggi in zona stazione nord da giorni sono deserti vi giro una foto alle ore 18.30 di ieri. Questa la risposta di parecchi pendolari al favoloso piano parcheggi fatto in questa zona. Alessandro Borgini"

Un effetto, di sicuro, il piano sosta ce l’ha: “svuotare” luoghi fino a pochi giorni fa totalmente intasati.

La foto del parcheggio di via Tonale, un angolo vicino alla massicciata del treno dove i pendolari delle Nord fino a pochi giorni fa si stipavano, ci arriva da un lettore, Alessandro, che ironicamente commenta: «I posteggi in zona stazione nord da giorni sono deserti. Vi giro una foto alle ore 18.30 di ieri. Questa la risposta di parecchi pendolari al favoloso piano parcheggi fatto in questa zona».

Che sia una situazione momentanea o “strutturale”, e dove siano andate le auto che fino a pochi giorni fa affollavano il parcheggio di via Tonale, probabilmente ci vorrà un po’ di tempo per scoprirlo.

Senza dubbio però l’effetto, in questo come in altri punti della città, colpisce davvero molto: la foto sopra – di un altro lettore, Luca – “immortala” via Bertolone (traversa di via XXV Aprile, zona scuole) alle 11 di mercoledì 13.Via Bertolone è una delle vie dedicate agli “utenti frequenti” che, in particolare, frequentano abitualmente scuole e Asl.

