Il dicibile e l’indicibile alla Fabbrica del vapore

A vent’anni dalla sua fondazione, l’Associazione Culturale Dioniso festeggia l’avvenimento con un omaggio di ampio respiro dedicato ai tre autori che ne hanno caratterizzato il percorso professionale: Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke e Lou Andreas-Salomé, grandi protagonisti della cultura europea del Novecento e punti di riferimento per la comprensione della contemporaneità.

La mostra “NIETZSCHE, RILKE, LOU SALOMÉ. Il dicibile e l’indicibile” ha aperto al pubblico il 2 settembre allo Spazio ex-Cisterne di Comune di Milano – Fabbrica del Vapore.

In programma fino al 10 ottobre, l’esposizione presenta una straordinaria galleria di ritratti di insigni personalità vissute a cavallo tra Otto e Novecento, rievocate grazie a brani tratti da epistolari, aforismi, poesie e ricordi diaristici, in un intenso gioco di rimandi e rispecchiamenti. A corollario della mostra, oltre venti appuntamenti in quindici diverse sedi a cura di autorevoli scrittori, interpreti, filosofi e critici italiani.

